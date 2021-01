Lil Wayne benådet af Trump

Den 38-årige amerikanske rapper Lil Wayne er netop blevet benådet af den amerikanske præsident Donald Trump på Trumps sidste dag i embedet som præsident. Lil Wayne stod ellers til måske at blive idømt en fængselsstraf på op til 10 år for besiddelse af et skydevåben.

Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse, hvor Dwayne Michael Carter Jr., som er Lil Waynes borgerlige navn, bliver beskrevet som en troværdig, godhjertet og gavmild person.

Lil Wayne i 2015. Foto: Ritzau Scanpix.

Ifølge The Guardian erklærede Lil Wayne sig i sidste måned skyldig i at være i besiddelse af en ladt pistol, da hans lejede jetfly landede i Miami den 19. december. Han kan se frem til en fængselsdom på helt op til 10 års fængsel, fordi han i forvejen var dømt for en anden overtrædelse af våbenloven.

Den amerikanske rapper er angiveligt tilhænger af Trump. De viste han ifølge The Guardian med et opslag på Twitter med et foto af sig selv sammen med Donald Trump. Her forklarede Lil Wayne, at han bakkede Trumps reformer i forbindelse med retsvæsen samt kriminalitet blandt afro-amerikanere op. Han bakkede også op omkring Trumps økonomiske planer med henblik på at hjælpe afro-amerikanere.

Lil Wayne lagde opslaget ud på Twitter den 29. oktober sidste år.

