Lily James om affære-rygter: - Der er meget at sige

Den 32-årige skuespiller Lily James nægter at udtale sig om skandalen mellem hende og kollegaen 51-årige Dominic West.

Det på trods af, at hun ellers har 'meget at sige' om episoden.

- Jeg er ikke villig til at tale om det. Der er meget at sige, men ikke nu, er jeg bange for, fortæller hun til The Guardian, da hun blev spurgt til, hvordan det var at befinde sig i midten af en mediestorm.

De to blev sidste år spottet ved en intim frokost under en tur til Italien, hvor Dominic West blev set kysse og nusse Lily James på halsen.

Dominic West, til venstre, og Lily James, i midten, blev sidste år fanget i et stormvejr, da de to blev spottet kysse under en tur til Italien. Foto: David M. Benett/Getty Images

Dominic West har ellers været gift med Catherine FitzGerald siden 2010. Derfor florerede rygterne om skuespillerens utroskab.

Vi er stærkere end nogensinde

Ægteparret, som sammen har fire børn, har efterfølgende været ude at fortælle, at episoden ikke har ødelagt deres ægteskab.

De stillede sig frem foran deres fælles hjem med et stykke håndskrevet papir, der fortalte, at de nu stod stærkere end nogensinde. Noten var underskrevet af dem begge.

Dominic West og konen Catherine FitzGerald foran deres fælles hjem. Foto: Ritzau Scanpix

Lily James, som sidste år blev single efter fem års parforhold med skuespilleren Matt Smith, har tidligere ikke villet kommentere sagen.