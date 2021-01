Limousine er klar til Joe Exotic

Joe Exotics juridiske team har allerede en limousine stående klar, der venter på 'Tiger King'-stjernen i nærheden af det fængsel i Texas, hvor han netop nu afsoner en dom på 22 års fængsel for planlægning af lejemord på konkurrenten Carole Baskin.

Det juridiske team håber nemlig på, at Donald Trump på sin i dag sidste dag som amerikansk præsident vil benåde Joe Exotic.

Det skriver flere medier - heriblandt Metro og Sun - der har talt med efterforskningslederen af det juridiske team, Eric Love.

Skræmmende detaljer: Så vanvittig var Joe Exotic

Her ses Joe Exotics forbryderfoto fra 2018 fra fængslet Santa Rosa. Foto: Ritzau Scanpix

Fejringen af Joe Exotics løsladelse er allerede planlagt ned til de mindste detaljer. Ifølge Eric Love ønsker Joe Exotic som noget af det første at blive klippet, så han han se pæn ud, før han møder sin ægtemand, Dillon Passage.

- Han har ikke fået klippet sit hår i to år. Efter klipningen kører vi ud og spiser en pizza eller en stor lækker bøf, fortæller Eric Love til Metro.

Eric Love har allerede tidligere sammen med det juridiske Team Tiger King været i Washington D.C. for at tale med Donald Trumps benådnings-råd for at fremføre deres sag. Han er meget forhåbningsfuld med henblik på, at Trump vil benåde Joe Exotic.

- Jeg er overbevist om, at præsident Trump er på vores side, og jeg er sikker på, at en sådan beslutning vil fjerne lidt af opmærksomheden fra Joe Bidens kommende indtrædelse som ny præsident i USA, forklarer Eric Love.

Joe Exotic sidder her i sin zoologiske Have. Foto: Ritzau Scanpix

Helikopter bestilt

Team Tiger King har også allerede bestilt en helikopter, der skal flyve Joe Exotic ud til en luksuriøs ranch langt ude på landet, hvor han skal tilbringe de første 48 timer med at vænne sig til friheden, hvis han blive benådet.

- Vi vil være sikre på, at han i de første 48 timer i frihed kun møder kærlighed og forståelse. Han skal gøres klar til at møde verden igen og klar til at møde sin ægtemand, forklarer Eric Love.

- Man ønsker altid at at se godt ud foran sin ægtemand. Sådan har Joe Exotic det også. Så vi skal også have farvet hans hår platinblondt igen. Og vi har skaffet en garderobe til ham, hvor han kan vælge mellem ti forskellige outfits.

Eric Love fortæller også, at der på farmen vil være læger og psykologer, som kan tale med Joe Exotic og gøre ham klar til at møde verden.

Joe Exotic ser her sammen med sin ægtemand, Dillon. Foto: Madness Production

Den 57-årige Joe Exotic, der i virkeligheden hedder Joseph Allen Madonado-Passage, blev sidste år et af verdens mest kendte ansigter under den første bølge af coronakrisen, hvor millioner af mennesker i hele verden fulgte med i doku-serien 'Tiger King', hvor han har den absolutte hovedrolle som en direktør for en zoologisk Have, der blandt andet fokuserer på tigre.

