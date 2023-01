Lisa Marie Presley er død

Sanger og sangskriver Lisa Marie Presley, datter af Elvis Presley, er død i en alder af 54 år.

Det oplyser hendes mor, Priscilla Presley, til magasinet People.

- Det er med et tungt hjerte, at jeg er nødt til at dele den frygtelige nyhed om, at min smukke datter, Lisa Marie, har forladt os, skriver Priscilla Presley i en udtalelse til People natten til fredag dansk tid.

Ifølge magasinet blev Lisa Marie Presley torsdag hastet med ambulance fra sit hjem i Calabasas i Californien til et hospital som følge af et muligt hjertestop.

Blot to dage forinden havde hun været til Golden Globes med sin mor og skuespilleren Austin Butler, der spiller hovedrollen i filmen 'Elvis'.

Her vandt den 31-årige Butler prisen for bedste skuespiller for sin præstation som Elvis Presley i Baz Luhrmanns biografiske film om kongen af rock'n'roll.

Lisa Marie Presley kom til verden i Memphis, Tennessee, den 1. februar 1968. Præcis ni måneder efter forældrenes bryllup.

Dengang havde hendes far godt gang i sin karriere, men Lisa Marie og resten af verden fik ikke glæde af ham særlig længe. I august 1977 blev han fundet død i sit hjem, Graceland, i Memphis.

Niårige Lisa Marie var hjemme, da det skete. På det tidspunkt havde hendes forældre været skilt i fire år.

Elvis Presley efterlod en stor arv. Elvis' far og senere Priscilla Presley blev bestyrere af boet.

Da Lisa Marie blev 25 år, var hun den eneste tilbageværende arving til Elvis-formuen, der dengang var på omkring 100 millioner dollar.

Lisa Marie Presley levede et liv med megen tumult og stjernestøv.

Hun forsøgte at gå i sin fars fodspor som musiker. Hun opnåede nogen succes, men ikke i nærheden af sin berømte fars.

I løbet af sin karriere udgav Lisa Marie Presley tre album.

Hun havde fire forliste ægteskaber bag sig, herunder 21 måneders ægteskab med den afdøde popstjerne Michael Jackson og tre måneders ægteskab med skuespilleren Nicolas Cage.

Inden ægteskabet med Michael Jackson var hun i seks år gift med musikeren Danny Keough, som hun fik to børn med.

I 2006 giftede hun sig med Michael Lockwood, der spillede guitar i hendes band. To år senere fødte Lisa Marie Presley tvillinger, men ægteskabet holdt ikke. Hun og Lockwood blev skilt i 2016.