Elizabeth Hurley lever efter en særlig diæt for at holde sin krop ung, men én svaghed har hun opgivet at vinde over.

Det er er svært at se, men skuespiller og model Elizabeth Hurley er efterhånden blevet 57 år. Trods afsløringen på dåbsattesten ser det ud, som om hendes krops udvikling gik i stå for flere årtier siden.