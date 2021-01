Løfter endelig sløret for navnet

Fire måneder skulle der gå fra de blev forældre, til stjerneparret Gigi Hadid og Zayn Malik nu har delt navnet på den lille ny med offentligheden.

Og ligesom alt andet omkring deres hemmelighedsfulde privatliv er det blevet gjort ganske subtilt.

Supermodellen Gigi Hadid har bare ændret sin profiltekst på Instagram, så der nu står 'khais mor' som en del af beskrivelsen.

Det skriver det amerikanske medie People.

Nu gør de det - endelig

Og derfor må navnet på parrets førstefødte altså antages at være Khai.

Offentligheden har endnu også et billede af Khai til gode, for indtil videre har parret udelukkende delt billeder, hvor man kan skimte hendes ansigt.

Rygterne svirrede

Også graviditeten var de to forældre, som har dannet par siden 2015, meget hemmelighedsfulde omkring.

Gigi Hadids mor, Yolanda, bekræftede dog historien uden tilsyneladende at have aftalt det med sin datter. Nogle dage senere tog Gigi Hadid selv bladet fra munden, hvor hun ærgrede sig over, at de ikke selv havde fået lov til at dele nyheden.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, fortalte Gigi Hadid dengang til Jimmy Fallon.

