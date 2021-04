Løj efter trafikuheld: Smidt i fængsel

Det koster kendissen Alex Reid otte ugers fængsel, at han forsøgte at lyve sig til en større forsikringssum efter et trafikuheld

Alex Reid håbede på at score en sum på 61.000 pund - svarende til 525.000 kroner - efter han i 2018 var involveret i et trafikuheld. I stedet ender han nu i fængsel.

Det skriver flere medier - heriblandt Metro.

Uheldet fandt sted i 2018, hvor den nu 45-årige tidligere MMA-kæmper, der især blev kendt i offentligheden, da han i 2010 vandt den engelske udgave af 'Big Brother' og efterfølgende blev gift med Katie Price, i sin Audi A6 kørte sammen med en bilist i en Seat Leon.

Politiet ankom kort efter uheldet, og her kunne Alex Reid fortælle dem, at en motorcyklist havde overværet uheldet og havde lovet at vidne til hans fordel. 'Big Brother'-vinderen fortalte, at han ikke kendte personen, som hed Darren Summers.

Det var dog løgn. Det opdagede modpartens forsikringsselskab, der faldt over en artikel på et lokalmedie omkring en MMA-masterclass i 2017, som Reid havde været en del af. Den masterclass var arrangeret af Darren Summers, der selv har været både europa- og verdensmester i kickboxing.

Forsikringsselskabet tog derfor sagen i retten og krævede Alex Reid fængslet. Han indrømmede ifølge Metro løgnen, og onsdag faldt der dom i sagen.

Alex Reid blev idømt otte ugers fængsel, hvor han skal afsone de første fire, mens de sidste fire bliver gjort betinget.

Dermed når han at blive løsladt, inden han bliver far igen. Hans forlovede, den ti år yngre Nikki Manashe, er nemlig seks måneder henne i sin graviditet.