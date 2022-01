Løj for ekskæresten: - Du er et fjols

Andrew Garfield fortalte ikke Emma Stone om sin medvirken i 'Spider-Man: No Way Home', og det tog hun ikke pænt

Nogle mennesker foretrækker at holde kortene tæt til kroppen, og den amerikansk-britiske skuespiller Andrew Garfield må siges at være en af dem.

38-årige Garfield fortalte først om sin rolle i den nye 'Spider-Man'-film, da han for nylig gæstede Josh Horowitz' podcast 'Happy Sad Confused'.

Her afslørede skuespilleren ifølge People, at han ikke kun havde benægtet sin rolle offentligt, men at han tilmed direkte havde løjet om den over for sin ekskæreste, Emma Stone.

Andrew Garfield forklarede i podcasten, hvordan Emma Stone blev ved med at sms'e ham for at komme til bunds i, om Garfield var med i den nye film, men han benægtede det fuldstændigt.

- Hun var sådan: ’Hold kæft. Bare sig det’. Jeg svarede bare: ’Jeg ved det helt ærligt ikke’ – jeg holdt den kørende, selv med hende. Og så fik hun set filmen. Så var hun sådan: ‘Du er et fjols’, fortæller han.

Garfield og Stone datede i fire år efter at have mødt hinanden på et filmset i 2012, indtil de valgte at gå hver til sit i 2015. Eksparret har dog formået at forblive venner lige siden, og faktisk gav Garfield sin ekskæreste et stående bifald, da hun vandt sin første Golden Globe i 2017.

Dengang sagde han følgende til Vanity Fairs 'Little Gold Men-podcast':

- Jeg er hendes største fan som kunstner. Jeg bliver konstant inspireret af hendes arbejde og den måde, hun håndterer og holder sammen på sig selv.

- Så for mig har det været lykkeligt at kunne se hendes succes og se hende blomstre til at blive den skuespillerinde, hun er, fortsatte han.