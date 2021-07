Løsladt Cosby: - Jeg har altid fastholdt min uskyld

Onsdag kom det frem, at den verdensberømte komiker og skuespiller Bill Cosby er blevet løsladt, efter at Pennsylvanias højeste domstol har ophævet hans dom for seksuelle overgreb.

Tilbage i 2018 blev han kendt skyldig i tre tilfælde af seksuelle overgreb og idømt op til ti års fængsel. Han nåede at afsone mere end to år.

Nu tager Bill Cosby selv bladet fra munden på Twitter:

'Jeg har aldrig ændret min holdning eller min historie. Jeg har altid fastholdt min uskyld', lyder det fra ham, hvorefter han fortsætter:

'Tak til alle mine fans, tilhængere og venner, der stod ved mig gennem denne prøvelse. Særlig tak til Pennsylvania Supreme Court for opretholdelse af retsstatsprincippet. #BillCosby.'

60 kvinder anklager

Siden 2014 har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Men da disse overgreb er juridisk forældede, var det kun kvinden Andrea Constands beskyldninger, der er endte i retten.

I 2005 meldte hun Bill Cosby til politiet for et overgreb i 2004. Men efterforskningen førte ikke til en sigtelse, og året efter indgik de to et forlig i en civil retssag. Men i 2017 tog retten fat på sagen mellem Andrea Constand og Bill Cosby, som hun anklagede for at have bedøvet hende med piller forud for seksuelle forulempelser.

Efter løsladelsen har flere af kvinderne bag anklagerne udtalt, at de er rystede over løsladelsen.