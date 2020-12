Løsladt efter to måneders fængsel

Den amerikanske Hollywood-stjerne Lori Loughlin er tidligere i dag blevet løsladt fra et fængsel i byen Dublin i den amerikanske stat Californien, hvor hun har siddet fængslet i næsten to måneder.

Hun er dømt i en meget omtalt bestikkelses-skandale.

Den 56-årige skuespillerinde blev fængslet sammen med sin ægtemand, modedesigner Mossimo Giannulli, for at have betalt 500.000 dollars svarende til ca. tre millioner kroner for at få deres to døtre, Olivia Jade og Isabella Rose, optaget på det prestigefyldte University of Southern California.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News og TMZ.

Lori ses her sammen med sin ægtemand, modedesigneren Mossimo Giannulli. Foto: Ritzau Scanpix

En talsmand fra fængsels-institutionen FCI i Dublin i Californien har over for Fox News bekræftet, at Lori Loughlin er blevet løsladt.

Lori Loughlins ægtemand, Mossimo Giannulli, blev idømt fem måneders fængsel. Han forventes først at blive løsladt senere i 2021.

De 500.000 dollars i bestikkelsespenge skulle bruges til at få de to døtre optaget på universitetets rohold, dog under falske forudsætninger. Men skuespillerinden og hendes ægtemand slap altså ikke godt fra svindlen.

Lori Loughlin, der især er kendt for tv-serien 'Full House', blev også idømt 100 timers samfundstjeneste samt en bøde på 150.000 dollars - omkring 950.000 kroner i dag.