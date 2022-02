Løsladt kun tre år efter brutalt drab på søster

Waseem Baloch blev i går løsladt fra fængslet kun tre år efter et æresdrab på sin søster - den tidligere pakistanske social media-stjerne Qandeel Baloch. Drabet blev begået, fordi broderen mente, hun havde bragt skam over familien

Ifølge CNN har en pakistansk domstol valgt at løslade Waseem Baloch, som i 2016 dræbte sin egen søster, Qandeel Baloch, i et såkaldt 'æresdrab'.

Mordet på Qandeel Baloch skabte stor opmærksomhed i Pakistan og resten af verden på grund af Qandeel Balochs stjernestatus på de sociale medier.

Hun var kendt som en moderne feminist med næsten 750.000 følgere på sin Facebook og blev hyldet for sine politiske og feministiske opslag og videoer.

På trods af, at mange opfattede hende som et forbillede, skabte hun også stor debat og foragt hos nogle pakistanere.

Hendes fremtræden på de sociale medier og den politiske scene endte derfor med, at hun på tragisk vis blev slået ihjel af sin egen bror, som også tilstod og blev dømt for drabet tilbage i 2019.

- Jeg bedøvede hende, og så slog jeg hende ihjel. Kvinder er født til at blive hjemme og følge traditioner. Det gjorde min søster aldrig, sagde Waseem Baloch i forbindelse med sin dom i 2019.

Qandeel Baloch var pakistansk model, skuespiller og berømthed på sociale medier. Foto: M Jameel

Løsladt tre år efter dommen

Efter Waseem Balochs tilståelse blev han idømt livstid i fængsel, men på trods af det skulle der ikke gå mange år, før han igen var en fri mand.

Tre år senere besluttede den pakistanske appeldomstol således at løslade ham, og han er altså i dag ude af fængslet.

På tidspunktet for drabet fandtes en pakistansk lov om æresdrab, hvor en dræbt persons familie har mulighed for at benåde en morddømt. Tilbage i 2016 var det netop denne lov, mange frygtede ville blive brugt til at benåde Waseem Baloch hurtigt efter fængslingen.

Loven om æresdrab blev dog ændret kort tid efter, så det er tvivlsom, om dette er årsagen til løsladelsen.

Begrundelsen for Waseem Balochs er pt. ikke blevet offentliggjort.