Løve løs i Berlin: Nu advarer Netflix-stjerne

Carole Baskin advarer befolkningen i Berlin, efter at der angiveligt er en løve løs i millionbyen

Myndighederne i Berlin er på den anden ende, fordi der angiveligt er en løve på fri fod i den tyske hovedstad.

Det får nu den amerikanske Netflix-stjerne Carole Baskin, der selv er specialiseret i kattedyr som tigre og løver, til at komme med en advarsel til den tyske befolkning.

Det sker i et interview med The Sun.

Her fortæller 'Tiger King'-kendissen, at det er meget 'alarmerende' meldinger, der kommer fra de tyske myndigheder, og at hun har 'seriøse bekymringer' om, hvor kattedyret kommer fra, og hvordan det er blevet passet.

Hun advarer samtidig borgere mod at gå for tæt på dyret, hvis de møder det.

- Mit råd til alle, der måtte møde hende (løven, red.), er, at de skal holde afstand og kontakte myndighederne omgående, siger hun og fortsætter:

Annonce:

- Gå ikke i nærheden af hende, og lad være med at interagere med hende, eftersom hun måske vil se det som en agression. Hvis hun ikke er opdraget af mennesker, vil hun være mere tilbøjelig til at angribe end at flygte. Hendes stærke naturlige våben betyder, at enhver direkte kontakt kan føre til seriøse skader, siger hun videre.

Carole Baskin er bekymret for kattedyrets tilstand. Foto: Araya Doheny/Getty Images

Kan være 'pumpet op på adrenalin'

Baskin fortæller også, at bedøvelsespile måske ikke vil være brugbare til at fange løven, fordi den måske er 'pumpet op på adrenalin'.

Carole Baskin understreger i samme omgang, at hun håber og beder til, at de tyske myndigheder finder dyret, og at der ikke bliver gjort skade på det eller de mennesker, der leder efter det, i processen.

Til tyske Bild fortæller Baskin, at hun dog ikke er helt sikker på, hvorvidt der er tale om en løve eller et andet stort kattedyr.

- Min erfaring er, at de fleste mennesker ikke kan bestemme arten af ​​en stor kat, og det er meget mere sandsynligt, at der er tale om en mindre eksotisk kat, for eksempel en bjergløve ​​eller los, hvis pelsen ikke viser nogen iøjnefaldende pletter, siger hun.

Uanset hvilket dyr der er tale om, er Baskin bekymret for dets tilstand - især hvis det ikke snart bliver fundet.

Annonce:

- Hun er nok bange og stresset, fordi hun er i ukendte omgivelser, væk fra hendes flok - uanset om det så er mennesker, der har fodret hende med flaske. Løver er ikke vant til byområder, så de ukendte syn, lyde og lugte er højst sandsynligt overvældende.

Intensiv jagt

Siden natten til torsdag har berlinerne holdt vejret.

Trods en massiv eftersøgning er det ikke lykkedes politiet at finde det vilde dyr.

Derfor er jagten fredag morgen blevet intensiveret, hvor eksperter i sporing af dyr også vil blive taget i brug. I alt fortsætter 120 betjente også deres eftersøgning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eftersøgningen efter løven er massiv. Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix

Må stoppes

I løbet af de tidlige morgentimer har borgmesteren i Kleinmachnow meldt ud, at eftersøgningen fortsætter, og at advarslen mod at gå udenfor i de berørte områder fortsat gælder.

- Sådan her kan det ikke fortsætte i dagevis, udtalte borgmester Michael Grubert i den forbindelse.

Fredag klokken 07.00 indledes eftersøgningen i tre hundeområder i Düppeler-skoven og Wannsee, skriver Bild.

Det er endnu ikke lykkedes de tyske myndigheder at finde ud af, hvor løven er undsluppet fra. Hverken zoologiske haver, dyreparker eller cirkusser i nærheden af Berlin savner en løve.

Ifølge borgmesteren kender man heller ikke til private ejere i området.