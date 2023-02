Lokale i chok: Stjerne overrasker restaurant-gæster

Forestil dig, at du sidder nede på det lokale spisested, og pludselig træder en verdensberømt stjerne ind ad døren.

Det var tilfældet i Hertfordshire lørdag.

Den canadiske skuespiller Keanu Reeves trådte ved frokosttid ind på den lokale fish and chips-restaurant, hvor personalet ellers var i gang med at gøre klar til deres sædvanlige opgaver.

- Døren gik op, og det var ham (Keanu Reeves, red.), fortæller Laura Rolfe, der arbejder i restauranten, til Metro.

- Han kom op til baren og bestilte en øl og gik bagefter hen til hjørnet, hvor han bestilte fish and chips, siger hun videre.

Keanu Reeves har haft stor succes i 'Matrix'-filmene. Foto: Noah Berger/Ritzau Scanpix

- Lignede, han ville besvime

Fish and chips-restauranten hedder The Robin Hood Tring, og flere af medarbejderne i restauranten var i chok, da de så Keanu Reeves.

Laura Rolfe fortæller til mediet, at to mandlige medarbejdere i køkkenet virkelig var begejstrede for at se den berømte skuespiller. Hun fortæller også om en anden medarbejder, der simpelthen ikke kunne tro, at Keanu Reeves var i restauranten.

- En af vores kokke var så begejstret, at han så ud som om, han ville besvime, joker hun.

I skrivende stund vides det ikke, hvad den canadiske skuespiller har lavet i byen.

Keanu Reeves er bedst kendt for 'Matrix'-filmene, hvor han har hovedrollen som Neo.

