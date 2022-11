Louis Vuitton-arving bestjålet for over 100.000 euro

Normalt skal man af med flere tusind kroner, hvis man er på indkøb hos Louis Vuitton. Denne gang er situationen vendt 180-grader - dog på en ærgerlig facon.

For mandag er det kommet frem, at den stenrige arving Benoit-Louis Vuitton er blevet bestjålet for et stort pengebeløb efter et indbrud i sin lejlighed i Paris, der ligger et stenkast fra Musée de l'Armée - militærmuseet i kærlighedens by.

Det skriver France24 ifølge AFP.

Her har røverne fået ure, smykker og tasker med sig.

Værdien af hittegodset er ved at blive undersøgt, men det står allerede klart, at det ikke er håndøre, tyverne er stukket af med. Tyvekosterne vurderes at have en værdi af over 100.000 euro.

Hvor mange gerningsmænd, der kastede sin kærlighed over arvingens værdigenstande, er endnu uvist, men sagen er fortsat ved at blive undersøgt af politiets bandeenhed.

Tyveriet fandt sted natten til mandag, og der var heldigvis ingen hjemme. Benoit-Louis Vuitton befandt sig nemlig i modens anden hovedstad, New York.