Lukker HELT ned

Er du glad for at følge med i Hailey og Justin Biebers ægteskab, er der dårligt nyt.

Nu meddeler den 25-årige model i et interview med The Wall Street Journal, at hun vil holde sit personlige liv fuldstændig privat fra nu af, og det inkluderer også ægteskabet med 27-årige Justin Bieber.

Den store beslutning skal ses i lyset af, at Hailey Bieber er træt af mediernes dækning af hendes liv og dermed forholdet til ægtemanden.

- Medierne elsker at tage den mindste ting og blæse det op til noget clickbait, sagde hun og tilføjede, at medierne altid har været modbydelige.

Normale mennesker

Hailey Bieber beroliger samtidig sine fans ved at hentyde til, at de nok ikke ville gå glip af særlig meget, når hun ikke længere vil dele detaljer om sit og Justins ægteskab, fordi de to ifølge hende bare er 'virkelig normale' ligesom alle andre ægtepar.

- Bag lukkede døre er vi to helt almindelige mennesker, der ikke har så normale livsstile og karrierer. I betragtning af Justins karriere er han en meget normal person, selvom det ikke altid er tilfældet med mennesker som ham.

Babyplaner

Victorias Secret-modellen afslører i samme omgang, at kendisparret ikke har planer om at bringe et barn til verden inden for den nærmeste fremtid, selvom begge tidligere har antydet det modsatte ved flere lejligheder.

- Jeg tror, at vi ideelt set vil prøve at blive gravide i løbet af de kommende par år. Men der er en grund til, at de kalder det prøve, ikke? Du ved ikke, hvor lang tid den proces kommer til at tage. Absolut ingen børn i år; det ville være lidt hektisk, tror jeg, fortæller Hailey Bieber.

- Der sker noget for kvinder, når de bliver gift. Først kommer kærligheden, så kommer ægteskabet, så kommer barnet. Nå, hvad med alle de ting, jeg ønsker at opnå karrieremæssigt? Jeg tror, at jeg havde bildt mig selv ind, at jeg ville have børn med det samme, og jeg ville have børn, mens jeg var super, super ung. Så blev jeg 25, og jeg har det sådan, at jeg stadig er super, super ung, lyder det videre.

Justin Bieber og Hailey Bieber blev gift i 2018.