Lukker munden på kritikere: - I var ligeglade

Efter traileren blev lanceret til den nye 'Barbie'-film med Margot Robbie i rollen som Barbie og Ryan Gosling i rollen som Ken, blev sidstnævnt lagt for had på sociale medier, nu svarer Hollywood-stjernen igen

Lyst hår? Tjek. Hakket overkrop? Tjek. Et glinsende og poleret udtryk? Tjek.

Alder? Argh.

Til sommer rammer den længe ventede Greta Gerwig-instruerede 'Barbie'-film.

Og det er med Ryan Gosling i rollen som Barbies drømmepartner, Ken. De to er skabt for hinanden, men ifølge publikum er Ryan Gosling ikke skabt til rollen som Ken.

Ryan Gosling (tv.) har mødt en del kritik for at være for gammel til at spille rollen som Barbie-boytoyet Ken. Foto: MEGA/GC Images

Folk synes simpelthen, at han er for gammel til at spille Ken.

Efter traileren kom ud, begyndte hashtagget #notmyken (ikkeminken, red.) at tage fart på de sociale medier, hvor fans luftede deres utilfredshed over valget af den 42-årige Hollywood-stjerne.

Ryan Gosling har ikke særlig meget til overs for de sure tastaturkrigere, som bruger hashtagget #notmyken. Foto: Steve Marcus /Ritzau Scanpix

Gosling har indtil videre været tavs omkring kritikken. men i et nyligt interview med GQ holdt den Oscar-nominerede skuespiller sig ikke tilbage.

- Det er sjovt, den her påståelige tanke om #notmyken (ikkeminken, red.) er sådan lidt, har de nogensinde tænkt på Ken, før det her?

- Og alle havde det fint med, at han havde et ikke eksisterende job. Men ud af det blå havde Ken betydet noget for dem i al den tid.

- Men nej, det gjorde han ikke. Det har han aldrig gjort. Han var ligegyldig. Barbie skænkede ikke Ken en tanke. Det er jo hele pointen. Hvis Ken virkelig betød noget, ville de vide, at ingen gik op i Ken.

- Og jeg føler, at han betyder noget for mig nu. Det er, som om jeg er hans talerør, udtaler den 42-årige Hollywood-stjerne til GQ.

Den første Ken-dukke så dagens lys for hele 62 år siden og ser - til trods for sine mange år på bagen - evigt ung ud. Og selvom Ryan Gosling om nogen holder sig snorlige, har hans aldringsproces ikke en chance mod plastikdukkens polerede udseende.