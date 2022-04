Lukker ned: - Lad mig være i fred

En løstsiddende hvid kjole ved årets Grammy Awards gav offentligheden anledning til at tro, at Hailey Baldwin Bieber forsøgte at skjule en babybule. Nu lukker hun diskussionen ned

Justin og Hailey Baldwin Biebers-fans er efter sigende en anelse for ivrige efter at se Bieber-duoen blive til tre.

Efter at have set parret sammen på den røde løber til årets Grammy Awards er rygter om, at Hailey skulle skjule en babybule, løbet stærkt, fordi hun dukkede op i en lang, hvid kjole, der faldt løst om maven.

Sådan lyder det ihvertfald fra sladdermediet Radar, der har lagt et instagramopslag op om spekulationerne.

Det har fået supermodellen til tasterne, hvor hun ikke alene for alvor maner rygterne i jorden, men også klart tilkendegiver, at hun er træt af at være genstand for offentlig sladder.

'Jeg er ikke gravid, lad mig være i fred', skriver Hailey Baldwin Bieber i en kommentar til opslaget.

Raser: - Lad hende være

Men selvom sladdermediet giver udtryk for, at kjolen har fået fans til at summe i krogene af nysgerrighed, lader det ikke til at være tilfældet at dømme på resten af opslagets kommentarspor.

Opslaget bliver nemlig nærmere bombarderet med kommentarer fra hidsige fans, der føler sig provokeret på vegne af den 25-årige Bieber-babe, fordi de finder antagelsen om graviditet rasende upassende.

'Lad hende være i fred!', lyder en kortfattet og kontant kommentar, mens en anden uddyber:

'Folk er nødt til at stoppe med hele tiden at tro, hun er gravid, eller at hun skjuler en babybule. Bare fordi de er kendte, giver det ikke andre ret til at antage den slags. Tænk, hvis hun læste det og ikke er gravid eller måske faktisk er det og bare ikke er klar til at sige det offentligt? Stop med at være uforskammet.'

Det er denne løsthængende smukke sag, der gav liv til rygterne om, at Hailey Baldwin Bieber skjulte en babybule under den hvide silke. Foto: Ritxau

Udskyder babyplaner

Det er dog ikke helt uden grund, at offentligheden og sladdermedierne holder et nysgerrigt og vågent øje med det unge par.

Parret har nemlig ikke lagt skjul på, at der bliver brygget på babyplanerne. Men efter at parret tidligere har udtalt, at de gerne så familieforøgelsen ske i 2021, har Hailey Baldwin Bieber senere udtalt, at de planer nu er udskudt.

Ifølge People udtalte modellen I februar 2022, at der heller ikke dette år kommer lille Bieber-baby. Hun vil nemlig hellere koncentrere sig om sin karriere.

