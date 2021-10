Lykkelig realitybabe skal giftes

Teresa Giudice kan igen kalde sig en gift kvinde inden alt for længe.

'Real Housewives of New Jersey'-stjernen fortalte i december 2019, at hun skulle skilles fra sin mand, Joe, og året efter fandt hun igen kærligheden med den to år yngre Luis 'Louie' Ruelas.

Det forhold har siden udviklet sig så meget, at parret nu kan begynde bryllupsplanlægningen. De skal nemlig giftes.

Luis 'Louie' Ruelas var tirsdag på knæ under en ferie i Grækenland, og Teresa Giudice sagde ja. Det skriver People, der har en lang række billeder af det romantiske frieri.

Teresa Giudice og Luis 'Louie' Ruelas var tydeligvis glade for hinanden til velgørenhedskampen. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Skilt efter dom

Det bliver andet ægteskab for Teresa Giudice.

Tidligere har hun været gift med Joe Giudice, og 'Real Housewives of New Jersey'-seerne kunne følge deres op- og nedture.

I 2014 erklærede de sig skyldige i en lang række tilfælde af svindel og blev idømt fængsel. Joe, der er italiensk statsborger, blev efterfølgende smidt ud af USA og sendt tilbage til hjemlandet. Det kostede i sidste ende ægteskabet.

- Jeg skal ikke have et langdistanceforhold. Det skal jeg ikke. Jeg vil have en, der er sammen med mig hver dag. Jeg ved præcis, hvad der ellers kommer til at ske. Jeg er sikker på, at han kommer til at være sammen med andre kvinder. Det sker. Hvis vi forsøger langdistanceforholdet, kommer det ikke til at fungere, og så siger jeg farvel, sagde hun i 'Real Housewives of New Jersey' i marts 2019.

I oktober samme år flyttede han tilbage til Italien, og få måneder senere stod det klart, at de skulle skilles.

