Lykkelig tv-kendis: 'Jeg skal være fucking far'

Casper Nicolaisen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', skal være far for første gang

Lykken har tilsmilet den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Casper Nicolaisen og hans kæreste, Josefine Nygaard.

I et opslag på Instagram afslører parret, at de skal være forældre.

'Yeees! Jeg skal være fucking FAR', skriver Casper Nicolaisen til et billede af de to vordende forældre foran det pyntede juletræ og med scanningsbillederne i fokus.

Også i sin story sætter Casper Nicolaisen ord på den glædelige nyhed.

Her kalder han det for 'den største ting, der er sket' i hans liv.

Til Ekstra Bladet fortæller Casper Nicolaisen, at kæresten har termin 4. juli, og de glæder sig begge helt vildt til babys ankomst.

'Vi har det så fantastisk og vi er så glade. Vi glæder os til at vi skal have vores egen lille familie. Det er så stort! Vi har det begge to helt fantastisk! Og glæder os bare helt vildt til at udvide', skriver han i en besked.

Kønnet kender de endnu ikke.

Fandt sammen igen

Casper Nicolaisen og Josefine Nygaard blev kærester i begyndelsen af 2020, efter Casper Nicolaisen havde medvirket i tredje sæson af 'Ex on the Beach'.

Og det var ikke første gang, der opstod gnister mellem de to. De var nemlig også kærester kort tid for år tilbage, da de begge var ganske unge, kunne Casper Nicolaisen dengang fortælle til Ekstra Bladet.

Casper Nicolaisen og Josefine Nygaard har været kærester ad flere omgange. Nu skal de være forældre. Privatfoto

- Der var egentlig ikke noget, der gik galt dengang. Men man var jo ung og ville gerne opleve verden lidt. Jeg vidste godt, at hun var den rigtige, men det var bare ikke det rigtige tidspunkt. Det er det nu, så det er dejligt. Jeg er meget glad.

- Jeg faldt for hendes personlighed og charme, og hun gør mig bare glad. Den eneste egenskab, man skal have som kvinde, er jo at kunne gøre drengen glad, og det kan hun sgu, lød det dengang fra Casper Nicolaisen.