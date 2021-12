Må betale ekskonen 655 millioner

Det er ikke en billig omgang at blive skilt, hvis du er Dr. Dre.

Rapperen og forretningsmanden har for nylig indsendt en ægteskabsaftale, hvor det fremgår af retsdokumenterne, at Dre har indvilliget i at betale sin kone gennem 25 år, Nicole Young, 100 millioner dollars. 50 millioner nu og 50 millioner næste år.

Det skriver flere medier, herunder Rolling Stone og TMZ.

Beløbet svarer til 655 millioner danske kroner, men ifølge TMZ er Dr. Dre god for 5,4 milliarder kroner, så det er ikke fattiggården, han skal frygte.

Goder deles

I det forlig, de nu skal indgå, får Dre, eller Andre Young, som hans borgerlige navn er, lov til at beholde syv af de ejendomme, det tidligere par ejer sammen.

Dertil får han lov til at beholde de fulde rettigheder til sine interesser og varemærker, deriblandt alle parrets Apple-aktier, som inkluderer de penge, han fik, da Apple købte høretelefonmærket 'Beats by Dre' i 2014.

Parret, som har to voksne børn, deler også den store bilpark, de sammen har haft. Nicole Young får fire af parrets ti biler.

Hård skilsmisse

Det har været en kompliceret skilsmisse, det nu tidligere par har gennemgået.

Tilbage i september sidste år kom det frem, at Nicole Young krævede 12 millioner kroner om måneden i midlertidigt ægtefællebidrag, hvilket ville sige, at Dr. Dre skulle betale beløbet, mens parterne stadig var gift.

I den endelige afgørelse fremgår det dog ifølge TMZ, at Nicole Youngs mulighed for at modtage støtten fra sin tidligere ægtefælle blev udelukket.