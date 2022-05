Må ikke komme tæt på hinanden: Frygt for sammenstød

Det åbenlyst dårlige forhold mellem Johnny Depp og Amber Heard er så slemt, at man i retten har gjort ekstraordinære tiltag, så eks-parret ikke støder ind i hinanden og risikerer at komme i fysisk clinch

Engang var de håbløst forelskede og et powerpar af rang, men siden er begges stjerne faldet professionelt, og privat kan de dårligt tåle synet af hinanden.

Faktisk er stemningen så skidt, at man i retslokalet under den igangværende æreskrænkelses-retssag, hvor Johnny Depp har lagt sag an mod sin ekskone, er bange for, at Amber Heard og Johnny Depp kommer til at lave en scene eller ender i regulær slåskamp.

For at eks-parret derfor ikke skal komme fysisk for tæt på hinanden, har man lavet en række foranstaltninger. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Den vej henholdsvis Johnny Depp og Amber Heard går ind og ud af retssalen, er således ned til mindste detalje planlagt af domstols-betjente, som sammen med et sikkerhedsteam arbejder for bl.a. at sikre, at duellanterne aldrig ankommer til- eller forlader retssalen samtidig - og i forlængelse deraf at de aldrig kommer nær hinanden.

Når der er frokost, bliver de stridende parter ført til hver sin ende af retsbygningen - ledsaget af betjente, som eskorterer de to Hollywood-kendisser til sikre områder væk fra offentligheden - og ikke mindst væk fra modparten.

Tages seriøst

Adskillelsen af Amber Heard og Johnny Depp, der qua retssagens mange afsløringer uomtvisteligt har været i et særdeles usundt forhold med både psykisk og fysisk vold, tages særdeles seriøst, beskriver TMZ.

Som det kan ses i klippet herunder fra i torsdags, har man således folk fra retten og betjente til at stå mellem Johnny og Amber for at forhindre fysisk kontakt.

Den visuelle kontakt er straks noget andet, men TMZ beretter, at der tilsyneladende ikke på ét eneste tidspunkt har været direkte øjenkontakt parterne imellem, selvom det ser sådan ud i klippet ovenover.

Pause i en uge

Retssagen holder nu pause frem til 16. maj, hvor Amber Heard vil være tilbage i afhøringsskranken til yderligere spørgsmål fra hendes advokat, Elaine Bredehoft, hvorefter der vil være krydsforhør. Det skyldes, at dommeren i sagen skal til en konference, der har været planlagt i længere tid.

Det betyder dog samtidig, at Amber Heard i den ugelange pause efter reglerne ikke må rådføre sig med sin advokat, idet hun stadig er midt i sit vidnesbyrd. Der er ellers nok at tale om på Team Heard.

Folkedomstolen virker i høj grad til at være på Johnny Depps side, og 'Pirates of the Carribean'-skuespillerens lejr har da også tituleret Amber Heards på skidt fattede og følelsesladede ageren i retten 'hendes livs skuespillerpræstation'.

Amber Heard-lejren, derimod, beskylder Johnny Depp for at være uhøflig og ufølsom i retten, hvor han gentagne gange har grinet ad hendes vidnesbyrd, tygget på vingummier og lavet små tegninger på et papir som tidsfordriv.

- Mr. Depps opførsel i denne retssag har været lige så ynkelig, som den var i deres ægteskab, sagde en talsmand for Amber Heard i den forgangne uge.

Sagens afsluttende argumenter finder sted 27. maj, hvorefter juryen skal votere.

Den amerikanske skuespiller Amber Heard indtog onsdag vidneskranken for første gang i bagvaskelsessagen, som eksmanden og skuespiller Johnny Depp har trukket hende i retten for. Her anklagede hun blandt andet Depp for voldsomme kropsvisitationer, når han mistænkte hende for at tage hans stoffer.

Amber Heard er i fuld gang med sine egne vidneforklaringer i den vilde retssag mellem hende og eksmanden, Johnny Depp. Depp forklarede tidligere på vidneskranken, at det var en episode, hvor Heard kastede en glasflaske efter ham, der var skyld i skaden på hans finger - Amber Heards fortælling er dog helt en anden