Må ikke komme

Stjernen i den nyeste version af 'West Side Story' Rachel Zegler er ifølge eget udsagn ikke inviteret til dette års Oscar-show..

Det skriver hun på det sociale medie Instagram.

'Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til jer. Jeg har prøvet alt, men det lader ikke til, at det kommer til at ske. Jeg vil heppe på 'West Side Story' fra min sofa og være stolt af det arbejde, vi udførte for tre år siden. Jeg håber på et mirakel i sidste øjeblik, så jeg kan fejre vores film. Men, hey, det er åbenbart sådan, det er. Tak for al jeres opmærksomhed. Jeg er også skuffet. Men det er okay. Jeg er stolt af vores film', skriver hun.

Zegler spillede Maria i Steven Spielbergs version af musicalen.

Hun vandt bedste skuespillerinde ved National Board of Review, og hun vandt samtidig en Golden Globe for sin optræden.

Ifølge Variety er det Walt Disney Company, der står med magten til at invitere Rachel Zegler, da det er dem, der har stået for at producere filmen.

De har ikke ønsket at kommentere den manglende invitation.