'Mad Men'-stjerne er død

Den amerikanske skuespiller Robert Morse, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Mad Men', er død - 90 år gammel.

Det skriver blandt andre The Hollywood Reporter med henvisning til et tweet fra Morses mangeårige samarbejdspartner og ven Larry Karaszewski.

'Min gode ven Bobby Morse er død i en alder af 90 år. Et stort talent og en smuk sjæl. Jeg sender kærlighed til hans søn Charlie og datter Allyn', skriver han i opslaget og slår fast, at han og Robert Morse har haft det sjovt sammen gennem årene.

Prisvinder

Robert Morse fik sit store gennembrud i rollen som vinduespudseren J. Pierrepont Finch først i musicalen 'How to Succeed in Business Without Really Trying' fra 1961 og siden i filmen af samme navn fra 1967.

Han indkasserede i alt syv Tony-statuetter for rollen.

Morse blev dog først for alvor kendt i rollen som leder af reklamevirksomheden Sterling Cooper i 'Mad Men'. Rollen sikrede ham fem Emmy-nomineringer.

Derudover har han mere end 100 roller i teaterstykker, tv-serier og film på cv'et.

Robert Morse var gift to gange i løbet af sit liv. Først i 20 år med skuespiller og danser Carole D'Andrea, og dernæst i mere end 30 år med Elizabeth Roberts.

Han fik i alt fem børn.