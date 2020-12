Madonna-danser er pludselig død

Den kendte danser havde ellers meldt ud, at han havde det godt og lige var testet negativ for COVID-19

Den 65-årige danser Shabba-Doo, der har danset og lavet koreografier for store musik-stjerner som Madonna, Lionel Richie og Luther Vandross er pludselig død. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og Mirror.

Det er ikke mere end to dage siden, at Shabba-Doo på Instagram forklarede, at han havde det godt:

'Godt nyt til jer alle. Jeg har det meget bedre. Jeg er bare lidt træt på grund af min forkølelse. Men den gode nyhed er, at jeg er testet negativ for COVID 19. Woo hoo!!!'

Sangeren og koreografen, Toni Basil, bekræftede den sørgelige nyhed på Twitter og skrev:

'Det er med ekstrem sorg, at Lockers-familien fortæller om det uventede dødsfald af vores elskede Adolfo Shabba-Doo Quinones.I denne svære tid beder vi om lidt privatliv'.

Ifølge TMZ har hans søster også lagt et opslag ud på de sociale medier, hvor hun siger et dybfølt farvel:

'Mit hjerte er knust. Vi ligner hinanden, og danser som hinanden. Mit hjerte vil aldrig blive det samme. Det er smertefuldt.'

Shabba-Doo, der i virkeligheden hedder Adolfo Quinones, blev berømt allerede i 1980' erne, hvor han blev en af de mest kendte og legendariske breakdancere på den amerikanske vestkyst. Han blev straks et idol og et sex-symbol efter sin medvirken i filmene 'Breakin': The Street Dance og 'Breakin': Electric Boogaloo'.

Shabba-Doo lagde et billede ud af sig selv på Facebook den 13. december, hvor han ligner en slags Godfather. En fan har også hyldet ham med følgende kommentar:

'Du er ikke bare The Godfather af Street Dance. Du er Godfather af Hip Hop. Kulturen havde intet været uden dig. Dine film og din stil har inspireret millioner.'