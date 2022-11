Madonna deler opsigtsvækkende familiebillede

I Danmark har vi ikke tradition for den store thanksgiving-højtid, som i USA ligger på niveau med selve julen.

Dagen, der i USA altid ligger på den fjerde torsdag i november, går kort sagt ud på at give sine taksigelser til dem eller det, man er taknemmelig for.

Det udnyttede verdensstjernen Madonna ved at sige tak for den familie, hun er velsignet med.

Og det er ikke ofte, man ser Madonna i selskab med børnene Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stella and Estere

Men nu har 'Vogue'-sangeren delt et opslag på sin Instagram, hvor hun kort og godt skriver 'Hvad jeg er taknemmelig for' med henvisning til alle sine seks unger, som hun på det tilhørende sjældne billede står sammen med.

Verdensstjernen trækker mange overskrifter i øjeblikket. Hun har for nylig nævnt Cardi B, Kim Kardashian og Miley Cyrus på Instagram efterfulgt af en klovne-emoji.

Og tidligere på måneden gjorde 64-årige Madonna det så igen.

For den amerikanske verdensstjerne havde delt en video, hvor hun iført lange støvler, lårkorte shorts samt en neongrøn sweater vrider sig rundt på gulvet.

Derudover ses Madonna drikke vand fra en hundeskål, hvilket fik flere af hendes følgere til at spærre øjnene op.

'Det bliver mere og mere pinligt. Det er ikke let at være din fan længere. Du var desværre et ikon, nu uden stil', lød ordene fra en følger.

'Det hele er skrigende desperation efter at forblive ung eller relevant. Det sidste, nogen af os ville have forventet af Madonna', skrev en anden.

'Det er så trist at se dig ødelægge den ikoniske Madonna-stil! Jeg er ked af, at jeg har været din fan, siden jeg var barn... Og jeg kan ikke acceptere denne straldestil... Ingen klasse.. Ingen elegance, du er skabt til dig selv!', berettede en tredje.

