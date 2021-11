Madonna forarger: 'Det er jo ren porno'

63-årige Madonna har altid forarget og delt vandene med sin bramfri fremtoning og stil, men det er, som om provokationerne lige har fået et nøk opad fra verdensstjernen på det seneste.

For nylig skabte hun furore og fik kritik, da hun stylet som Marilyn Monroe poserede i et fotoshoot, hvor hun blandt andet genskabte 50'er- og 60'er-fænomenets kendte 'dødsleje' i en seng på et hotelværelse.

Og nu er den så 'gal' igen. Faktisk så gal, at udenlandske medier behæfter Madonnas nyeste påfund med et så moderne ungdoms-slangudtryk som 'cringe' - altså noget, der er tåkrummende pinligt.

På sin Instagram-profil har Madonna således lagt en serie billeder - tilsyneladende taget hjemme i privaten - op, der vækker opsigt og også forarger på de sociale medier.

Det skriver blandt andet The Mirror. Du kan slide igennem de ti opsigtsvækkende billeder i opslaget herunder ved at trykke på 'pil til højre'.

Uigenkendeligt ansigt

Billederne viser Madonna i stærkt erotiske positurer på, under og ved siden af en seng. Fotos, der formentlig vil være hård kost for de mest sarte sjæle, og som vækker minder om scener fra en fetish-klub.

Flere steder på de sociale medier beskrives billederne som 'det rene porno'.

Madonna, der på det seneste også har vakt opsigt, fordi hun efterhånden er nærmest uigenkendelig i ansigtet, men trods alt via diverse 'hjælpemidler' holder sig godt i forhold til sin alder, slanger sig halvnøgen med frit udsyn til brystvorterne.

Derudover er hun klædt i udfordrende lingeri, g-streng, bh, netstrømper og høje hæle.

Reagerer skarpt

Det har fået fans, følgere og andet godtfolk, der har været inde på Madonnas Instagram-profil og se de mildest talt opsigtsvækkende fotos, til at reagere i skarpe vendinger.

Ord og sætninger som 'meget trist', 'pinligt' og 'latterligt' går igen.

En person siger: 'Hun må have mistet sin værdighed under sengen.' En anden bedyrer, 'at det ville klæde hende bedre at have lidt selvrespekt i den alder'.

En tredje kommenterer: 'Dette er ikke kantet, chokerende, kunstnerisk eller unikt - det er et råb efter opmærksomhed.'

En helt fjerde smider tilmed 'børnekortet' og harcelerer over, at Madonnas seks unger skal se hende sådan. 'De må være så stolte af hende,' lyder det således stærkt ironisk.

Spørgsmålet er dog, om det ikke er netop det, Madonna har - selvrespekt. Hun har således altid i nyere tid stået ved, hvem hun er, og hvordan hun ser ud, og sangerinden går ikke op i, hvad andre mener om hende.

- Folk de stikker til mig. Det er bare sådan, det er. Jeg tager det ikke personligt, som jeg gjorde engang. Det generer mig ikke så meget. Men hvis du har en mening nu om stunder og i denne alder, skal du være parat til at tage nogle tæsk, har Madonna udtallt i et interview med NME Magazine.