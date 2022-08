Madonna gør det igen

Man troede, man efterhånden havde set alt fra den 64-årige verdensstjerne, der med sin ageren i nyere tid virker til at have fundet sin anden ungdom.

Det havde man ikke.

I de seneste frække billedserier, Madonna har beriget sine følgere på sociale medier med, har hun bl.a. slanget sig i, ved og under sin seng i soveværelset iført meget lidt tøj.

Men på en række nye billeder, 'Like a Virgin'-sangerinden har lagt på sin Instagram-profil, har hun taget badeværelset i brug.

Her ligger hun i diverse stillinger bl.a. iført stiletter, korset og netstrømper, og får således det bedste ud af de små omgivelser nær toilettet, mens hun tager billeder af det spejlbelagte loft.

'Nogle gange skal man bare låse sig selv inde på badeværelset ..... ', skriver Madonna til opslaget.

Om det var koldt at ligge på de sorte fliser/klinker, vides ikke, men i hvert fald ifører Madonna, der tilmed har farvet lokkerne pink, sig senere en lodden Stella McCartney-sweater for at få varmen.

Du kan se de mange billeder ved at klippe på 'pil til højre' herunder:

Provokeret af censur

Madonna er inden for det seneste års tid begyndt at lægge mange afklædte eller frække billeder ud på sine platforme.

En af årsagerne er, at hun føler sig provokeret af, at mænd rask væk må vise masser af hud i cyberspace, mens kvinder skal censureres alene fordi de viser f.eks. en brystvorte.

Madonna har da også været i diskussion med bl.a. Instagram flere gange, fordi det sociale medie har fjernet billeder af hende eller tvunget sangerinden til selv at fjerne frækt indhold med trusler om karantæne.

Sådan kan man også bruge et lille badeværelse. Se mange flere billeder på slide-funktionen i opslaget ovenfor. Foto: Instagram

Snavede og slikkede

Den impulsive fotosession hjemme hos Madonna, som altså er blevet delt med hendes 18,5 mio. følgere, kommer kun en uge efter, at Paper Magazine publicerede en udfordrende og alternativ billedserie med Madonna.

Moderen til seks snavede og slikkede ved den lejlighed en model, og i et interview i samme moment udtalte Madonna, at 'hun hader at gentage sig selv' og 'at 'hun elsker at provokere folk og få dem til at vågne op'.

Dét tror vi på.

Ekstra Bladet har flere gange skrevet om Madonnas nye eksperimenterende billeder. Ser mere herunder.

