Madonna-nøgenbilleder på auktion for første gang

Hvis du gerne vil have en nøgen Madonna op at hænge i stuen, så er det til efteråret, du skal slå til.

Udskrifter af fotografier fra Madonnas coffee table-bog 'Sex' fra 1992 vil være tilgængelige for første gang på Christie's i New York. Det skriver CNN.

Auktionen kommer for at markere 30-års dagen for udgivelsen.

Og det er med at have den tunge pengepung med. Hvert tryk kommer nemlig med en signering fra 'Like a Virgin'-sangerinden, og det kommer til at koste alt fra 50.000 til 300.000 dollars.

Noget af overskuddet vil gå til Raising Malawi, som er en nonprofitorganisation, der blev grundlagt af Madonna i 2006. Organisationen støtter forældreløse og sårbare børn i det sydøstafrikanske land.

Stadig kontroversiel

Da bogen i sin tid blev udgivet, blev den kaldt kontroversiel. Og ifølge Darius Himes, som er Christie's næstformand og internationale chef for fotografier, holder det udsagn stadig stik.

- 30 år senere er 'Sex' stadig noget kontroversiel, men den er krops- og sexpositiv, siger han.

- Den er både chokerende og pirrende.

Inden auktionen i oktober vil fotografierne blive udstillet på Christie's i London, derefter Paris og 30. september sætter de så kursen mod New York.