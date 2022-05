Madonna udelukket efter frække' billeder

- What the fuck. Vi er blevet blokeret. Hvad sker der?

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra 63-årige Madonna, da hun finder ud af, at hun af Instagram er blevet udelukket fra at sende live.

Blokeringen sker med henvisning til, at Madonna den seneste tid har delt meget letpåklædt indhold, og blokeringen falder da bestemt heller ikke i god jord hos Madonnas fans.

'Velkommen til klubben for de blokerede. Vi er den moderne tids hekse', skriver en i kommentaren til videoen.

'Ingen blokerer dronningen. Stop jer selv', lyder det fra en anden.

Madonna raser

Den seneste tid har Madonna delt en del pikant indhold, og det har flere gange fået Instagram til at fjerne hendes billeder.

Noget, den kendte sangerinde bestemt ikke har været tilfreds med.

'De (Instagram, red.) har sagt til mit management, at de fjernede billederne, fordi man kunne se en del af min brystvorte', skrev Madonna i den forbindelse på sin Instagram-profil.

'Jeg bliver stadig forbløffet over, at vi lever i en kultur, hvor vi giver lov til at vise hele kvindens krop frem - og så ikke brystvorten. Som om det er den eneste del af kvindekroppen, der kan blive seksualiseret. En brystvorte, der giver næring til et barn. Kan en mands brystvorte ikke blive set som erotisk? Og hvad med en kvindes røv, som ikke bliver censureret nogen steder', lød det videre fra en rasende Madonna.

Indholdet på Madonnas Instagram har i den grad delt vandene blandt hendes fans og vakt stor opmærksomhed på de sociale medier.

Madonna selv har dog ikke tænkt sig med at stoppe med at dele den slags billeder, har hun flere gange gjort klart.