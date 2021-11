Malcolm X's datter er død

Malikah Shabazz, datter af den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Malcolm X, er fundet død i sit hjem i New York

Den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Malcolm X efterlod sig seks børn, men nu er den yngste fundet død.

Der er tale om Malikah Shabazz, som blev fundet af sin datter i sit hjem i New York. Det skriver flere internationale medier, deriblandt New York Post.

Hun blev 56 år.

En obduktion vil fastslå dødsårsagen, men politiet har ikke mistanke om, at noget kriminelt er årsagen bag dødsfaldet

Tænker på familien

Benice King, som er datter til en anden stor borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King, er ude på Twitter og udtrykke sorg over dødsfaldet.

'Mine tanker går til hendes familie, efterkommerne af Dr. Betty Shabazz (Malikahs mor) og Malcolm X'.

I sit tweet fortæller hun ligeledes, at Dr. Shabazz bar hende og tvillingesøsteren, Malaak, da Malcolm X blev skudt i 1965.

Malikah Shabazz og hendes tvilling er de yngste af de i alt seks børn, som Malcolm X fik.

Hun har tidligere været i søgelyset, da hun i 2017 blev arresteret for dyremishandling. Dyrene blev fundet i en varevogn, og hun blev dømt sammen med sin datter, skriver New York Post.

Berømt far

Malikah Shabazz's berømte far, Malcolm X, var en af USA's mest berømte borgerrettighedsforkæmpere. Han blev skudt 21. februar 1965, da han holdt tale i en balsal i New York-bydelen Harlem.

Malcolm X (til højre) sammen med Martin Luther King i 1964. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Han blev berømt for at kæmpe for sortes rettigheder på nationalt som internationalt plan.

Han døde i en alder af 39.

De største racesammenstød i USA's historie