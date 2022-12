Mand anholdt efter skuddrab på verdenskendt rapper

Politiet i Houston har anholdt en 33-årig mand for drabet på rapperen Takeoff.

Det offentliggjorde politiet fredag ifølge flere internationale medier - heriblandt TMZ.

Det var 1. november, at TMZ kunne afsløre, at rapperen med det borgerlige navn Kirshnik Khari Ball, var blevet skudt og dræbt i en alder af blot 28 år. Mediet havde både billeder og videoer af den voldsomme episode.

Takeoff var medlem af hiphop-gruppen Migos sammen med Quavo og Offset.

Gruppen brød igennem med sangen 'Versace' og har siden leveret en række hits, heriblandt sangen 'Bad and Boujee', ligesom de også har samarbejdet med en række stjerner - heriblandt Justin Bieber, Katy Perry, Pharrell Williams og Chris Brown.'

Skudt under skænderi

Quavo og Takeoff hyggede sig sammen tidligt om morgenen 1. november, hvor de festede i en lokal bowlinghal i Houston. Her endte de dog i et skænderi med andre personer. Skænderiet endte med at blive fysisk, ligesom der også blev trukket våben.

Den 28-årige rapper blev skudt på kroppen og i hovedet og endte med at dø af det. To andre personer blev skudt under skænderiet, men begge overlevede.

Siden har politiet altså været på jagt efter morderen, og nu mener de altså, at de har fundet ham.