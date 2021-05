Mand nægter at stå frem: Endnu en retssag om overgreb droppes

Endnu en sag mod skuespilleren Kevin Spacey droppes, fordi den anonyme person, der har anklaget ham for seksuelle overgreb, nægter at opgive sin identitet. Det skriver CNN.

Ifølge det påståede offer har den 61-årige skuespiller krænket ham seksuelt, da han var 14 år gammel tilbage i 80'erne.

I sidste uge krævede dommeren Lewis A. Kaplan så, at personen, oplyst i retten som 'C.D.', offentligt skulle oplyse sin identitet, hvis sagen skulle fortsætte i retten. Begrundelsen var, at offentligheden har en legitim interesse i sagen, fordi beskyldningerne er fremsat med en offentlig person.

Dommeren argumenterede, at anklagerens ønske om anonymitet ikke opvejer forventningerne om en åben retssag og de fordomme, der vil opstå omkring Spaceys forsvar, hvis han kan anlægge sagen anonymt mod skuespilleren.

Dommeren gav det påståede offer ti dage til at oplyse sit navn, hvis han ville fortsætte retssagen.

Forbliver anonym

Torsdag meddelte advokaten for den anonyme person så ifølge CNN, at offeret ikke kommer til at afsløre sit navn.

- Som vi tidligere har informeret retten, så vil C.D ikke være i stand til at håndtere granskningen af sit privatliv, der kommer, hvis han skal opgive sin identitet i denne sag, fortæller advokaten.

- Selv rettens beslutning om dette problem (omkring navnet, red.) har medfødt mange nyhedshistorier - både nationalt og internationalt. Den pludseligt uønskede opmærksomhed, som det vil medføre, er simpelthen for meget for ham at bære.

Den tidligere 'House of Cards'-skuespiller Kevin Spacey er blevet ramt af talrige retssager og beskyldninger om overgreb i de seneste år.