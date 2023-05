Mandagsmodel i Cannes

Foråret er kommet til Cannes med milde og behagelige temperaturer.

Det udnytter den russiske model Irina shayk.

Den 37-årige supermodel spankulerede mandag ud af Hotel Martinez iført et særdeles luftigt sommersæt.

Cristiano Ronaldos tidligere kæreste havde til en tur ud byen, der lige nu danner rammen om den traditionsrige filmfestival, klædt sig i en lille sort bikini med en gennemsigtig meshkjole ud over.

Klar til mandag i Cannes. Foto: Ritzau Scanpix

For at fuldende looket var Irina shayk trukket i lange sorte handsker og matchende lange sorte strømer. Om halsen havde hun et iøjnefaldende stort smykke - angiveligt nogle diamanter i 33 karat.

Søndagstøjet. Foto: Ritzau Scanpix

Det ikke første gang, at russeren tiltrækker sig opmærksomhed ved dette års filmfestival i Cannes.

Da hun søndag indtog den røde løber til premieren på filmen 'Firebrand', tiltrak hun sig også mange blikke med sin minimale overdel.

Lørdagsmodellen. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Ud over fodboldikonet Ronaldo har Irina Shayk dannet par med Bradley Cooper. Det forhold sluttede tilbage i 2019.

Da forholdet til Cristiano Ronaldo i 2015 gik i stykker, fik det konsekvenser for modellen, der også lever af at være influencer.

Mistede 11 millioner følgere efter bruddet

Her mistede hun nemlig hele 11 millioner følgere på Instagram på 24 timer, efter at det kom frem i medierne, at de to var gået fra hinanden.

De 11 millioner svarede til omkring 75 procent af hendes samlede antal følgere dengang.

I dag har Irina shayk 21,9 millioner følgere på sin profil.

Modellen er i øvrigt ikke den eneste, har det varmt i Cannes i disse dage: Overrasker med gennemsigtig top: Viser bryster på den røde løber