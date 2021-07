Manden bag den første superheltefilm Richard Donner er død

Den amerikanske filminstruktør Richard Donner, der er manden bag film som 'Superman' og 'Dødbringende Våben', er død. Han blev 91 år gammel.

Det oplyser hans produktionsselskab til det amerikanske medie Variety.

Donner brød igennem som instruktør i 1976 med gyserfilmklassikeren 'Omen' og fulgte op med den første moderne superheltefilm 'Superman' med Christopher Reeves i hovedrollen.

'Superman' blev en verdensomspændende succes og anses for at være en forløbet til Spiderman- og Batman-filmene.

Donner begyndte sin karriere som skuespiller, men slog aldrig helt til, før han rykkede om bag kameraet.

I løbet af sin karriere blev han kendt som en solid instruktør for større film, blandt dem eventyrfilmen 'Goonies', den sorte komedie 'Scrooged' med Bill Murray i hovedrollen og serien 'Dødbringende Våben'.

'Dødbringende Våben' kastede fire film af sig, og selv om anmeldelserne blev værre for hver film efter den første, er der ikke nogen tvivl om, at de er et nostalgisk indslag for mange, der var unge i 80'erne.

Det er ved at være en del år siden, at filmverdenen sidst hørte fra Richard Donner.

Han var senest aktuel med actionthrilleren '16 Blocks' fra 2006 om den afdankede betjent Jack Mosley, der skulle fragte et vidne til retsbygningen under kaotiske omstændigheder.

Richard Donner efterlader sig sin kone, filmproduceren Lauren Shuler Donner, der blandt andet har stået bag 'X-Men'-serien. Parret har været gift siden 1986.