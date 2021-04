Manden bag legendarisk internetjoke er død

Den spanske komiker og skuespiller Juan Joya Borja, som er bedre kendt under øgenavnet 'El Risitas' ('Grinet', red.) er død efter længere tids sygdom.

Han blev 65 år.

Det skriver flere internationale medier, blandt andre BBC.

Borja er kendt vidt og bredt for et videoklip tilbage fra 2007, hvor han griner helt hysterisk. Klippet er siden blevet brugt i adskillige sammenhænge som meme, og det er gået viralt flere gange.

Klippet stammer oprindeligt fra tv-showet 'Ratones Coloraos', hvor Borja fortæller en historie om, at han efterlod 20 paella-pander i havet for at vaske dem og næste dag havde mistet alle panderne på nær en enkelt.

Historien fik både ham og værten til at slå i bordet af grin, og siden er klippet blevet brugt til at illustrere alt fra hånlatter over USA's tidligere præsident Donald Trumps ønske om at bygge en mur ved Mexicos grænse til brexit.

På sociale medier hyldes Juan Joya Borja og hans legendariske latter.

'Hvilken trist dag. RIP Juan Joya Borja, og tak for alle grinene,' skriver en bruger.

'Hans arv vil være det meme, der spreder glæder,' skriver en anden.