Manden er skredet: I smertehelvede

Det har været meget svært for skuespilleren Alice Evans, efter at manden Ioan Gruffudd besluttede at forlade hende.

På de sociale medier har den 49-årige været meget ærlig og fortalt, at der er tale om 'uudholdelig smerte', efter hun har prøvet at redde sit forhold.

Sidste uge delte parret en fælles udmelding om, at de 'gik gennem en svær tid' efter deres 13 år som mand og kone.

I sit seneste opslag skriver Alice Evans, at det er 'game over' for parret.

I opslaget takker hun alle dem, der har hjulpet hende og skrevet søde beskeder, men fortæller også om den svære tid.

'Jeg troede aldrig, at det her ville ske for os. Jeg kæmper stadig mod det, fordi jeg elsker vores børn, og jeg elsker stadig ham, men der er sket noget i hans hoved, og jeg ser ikke, at han kommer tilbage. Smerten er uudholdelig, men jeg er stærkere end en okse, og selvom jeg græder hver dag, når mine børn ikke ser det, så sidder jeg om aftenen og planlægger vores fremtid', skriver hun.

Parret har sendt en fælles meddelelse ud, men det holder ikke Alice fra at dele endnu mere. Foto: Ritzau/Scanpix

Den walisiske skuespiller Ioan Gruffudd, der især er kendt for sin rolle som Reed Richards i Fantastic Four-filmene samt tv-serien 'Liar', mødte sin kone, Alice Evans, tilbage i år 2000, da de begge medvirkede i filmen '102 Dalmatians'. Parret startede dengang et forhold, men de blev først gift i 2007.

Ægteparret har sammen døtrene Ella og Elsie på henholdsvis ni år og syv år.