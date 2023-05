Manden raser: - Det er virkelig ulækkert!

Mandag aften udkommer en ny dokumentar om Britney Spears. Og den har fået popstjernens mand, Sam Asghari, op i det røde felt.

Derfor gik han søndag aften på Instagram, og i en række nu slettede stories, som flere medier - heriblandt Page Six - nåede at gemme, langede han kraftigt ud efter dokumentaren, 'TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom', som er lavet af TMZ og sendes på Fox.

Free Britney-aktivister fejrede det, at hendes far er blevet fjernet som værge. Se det ske: Free Britney-aktivister fejrer, at hendes far er blevet fjernet som værge

- Jeg synes, det er virkelig ulækkert, at de personer, der var i hendes liv, da hun ikke selv havde en stemme, nu fortæller historien, som om det var deres. Det er virkelig ulækkert, siger han på det sociale medier.

29-årige Asghari fortsatte med at fortælle om den periode på 13 år, hvor 41-årige Spears var underlagt værgemål med sin kontrollerende far som værge.

- Hvordan kan man tage den mest indflydelsesrige person fra sin generation, prinsessen af pop, og sætte hende i fængsel, hvor hendes far, Jamie Spears, fortæller hende, hvad hun skal gøre, og hvilket vand hun skal drikke, hvem hun må se samt bruge hende som en maskine til at tjene penge, siger han.

'Clickbait'

Han opfordrer følgerne til ikke at falde for de mange clickbait-historier, og han understreger, at langt størstedelen af dem ikke passer.

Han nævner ikke nogen historier, men få timer efter hans videoer udkom førnævnte TMZ med en artikel på baggrund af dokumentaren. Her skriver de, at der angiveligt skulle være store problemer i ægteskabet mellem Britney Spears og Sam Asghari. De skulle ofte råbe af hinanden, og førstnævnte skulle have været fysisk mod manden flere gange. Artiklen baserer sig dog udelukkende på anonyme kilder.

Det vides ikke, om det blandt andet er denne artikel, Sam Asghari hentydede til. Men sikkert er det i hvert fald, at han ikke glæder sig til dokumentaren mandag aften.

Sam Asgharí og Britney Spears kan næste måned fejre deres første bryllupsdag, efter de sidste år blev gift ved en ceremoni, der ikke startede helt som planlagt.