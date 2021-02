Mariah Carey sagsøgt for millioner

Mariah Carey udgav sidste år sine erindringer i bogen 'The Meaning Of Mariah Carey', hvor hun åbnede op og fortalte om sin hårde fortid. Men den bog kan nu ende med at give hende problemer.

I hvert fald har hendes søster, Alison Carey, der ikke længere har kontakt med sit verdenskendte familiemedlem, valgt at sagsøge sangerinden. Det skriver TMZ, der er i besiddelse af retsdokumenterne fra sagen.

Her fremgår det, at Alison Carey kræver 1,25 millioner dollars - små 7,7 millioner kroner - i erstatning for de påstande, som Mariah Carey kom med i bogen.

Så meget tjener stjernerne på alle julesangene

I bogen beskrev sangerinden, hvordan søsteren gav hende Valium og smed en kop skoldhed te på hende, så hun fik tredjegradsforbrændinger. Angiveligt skulle Alison Carey også have forsøgt at leje Mariah Carey ud til ældre mænd.

Ifølge retsdokumenterne har Alison Carey lidt mental overlast efter beskyldningerne, der ifølge hende slet ikke er beviser for. Derfor vil hun have erstatning.

TMZ skriver, at Alison Carey selv lider under de traumer, som deres mor gav hende som barn. Moren udsatte - ifølge retsdokumenterne - hende for sataniske ritualer og seksuelle overgreb - beskyldninger, hun også kom med sidste år, da hun sagsøgte moren.

Første gang i 26 år: Vi gjorde det endelig!

Alison Carey påstår desuden, at hun i 2015 fik en traumatisk hjerneskade, og hun mener, at Mariah Carey udnyttede det og sin stjernestatus til at komme med grove beskyldninger, som søsteren ikke kan forsvare sig mod, så hun kunne sælge flere bøger.

Mariah Carey er i skrivende stund ikke vendt tilbage på henvendelser fra TMZ.