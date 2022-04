Mark Wahlberg satser penge på sig selv

Mark Wahlberg bruger flere millioner fra egen formue for at finansiere filmen 'Father Stu'

Mark Wahlbergs nye film 'Father Stu' er baseret på den virkelige fortælling om amatørbokseren Stuart Long, som blev præst efter inklusionslegememyositis (betændelsestilstand i musklerne).

Filmen er dog mere end bare et skuespillerjob for Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg kunne nemlig for nyligt fortælle til Insider, at han har brugt 'millioner og atter millioner dollars' fra egen lomme til at betale omkostninger for filmen, da der ikke har været stor interesse fra andre til at finansiere projektet.

Inspireret af Mel Gibson

Mark Wahlberg fortæller, at Mel Gibson inspirerede ham til at bruge egne penge, fordi Mel Gibson tidligere har brugt 30 millioner dollars til at hjælpe finansieringen af 'The Passion of the Christ'.

- Jeg er altid villig til at satse på mig selv. Jeg viste manuskriptet til folk, som jeg troede ville forstå projektet, men det gjorde de ikke. Og det er selvfølgelig subjektivt, siger Mark Wahlberg og fortsætter:

- Du har din egen føling med, hvad der er det rigtige. Nogle synes manuskriptet var deprimerende, de kunne ikke se, hvor inspirerende filmen var.

Derfor valgte Walhberg selv at smide millioner i filmen.

En mere fri proces

Mark Walhberg tilføjer, at rammerne for filmen har været mere frie netop fordi, at der ikke har været specielle ønsker til manuskriptændringer fra de personer, som potentielt kunne have postet penge i projektet.

- Personen, som skriver checken har også kommentarer og vil gerne være en del af processen. Så jeg følte, at det var bedre, hvis jeg selv gik ind økonomisk i projektet, og derved havde fuld kontrol, siger Mark Walhberg.

Hvor mange millioner Walhberg helt konkret har brugt på filmen, ønsker han ikke at oplyse.

Men svarer i stedet, at han har puttet millioner og atter millioner af dollars i filmprojektet.