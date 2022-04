Massiv følger-flugt: Forsvinder efter Elon Musk-køb

Det er bestemt ikke til alles begejstring, at mangemilliardæren Elon Musk har købt det sociale medie Twitter.

Ifølge en undersøgelse foretaget af NBC News tirsdag er tusindvis af profiler blevet deaktiveret, efter det kom frem, at Tesla-stifterens køb var en realitet.

Mediet beskriver, at den mest fulgte person på Twitter, USA's tidligere præsident Barack Obama, har mistet mere end 300.000 følgere, siden udmeldingen om salget kom mandag.

Nummer tre på listen over profiler med flest følgere, popstjernen Katy Perry, har desuden ifølge mediet mistet mere end 200.000 følgere.

Samtidig har man hos NBC News noteret sig, at flere højreorienterede politikeres profiler pludselig har fået langt flere følgere.

Organiske lukninger

Hos Twitter forklarer man sig med, at der er tale om 'organiske' lukninger af profiler, der ikke overholder det sociale medies retningslinjer. Man kan dog ikke angive et præcist antal profiler, der skulle være blevet lukket.

Man afviser dog samtidig heller ikke, at der kan være tale om folk, der bevidst lukker deres profiler.

'Vi skrider konsekvent til handling over for profiler, der ikke overholder vores retningslinjer om spam, og det kan påvirker antallet af følgere, dog kan disse udsving være et resultat af, at nye konti bliver åbnet, og andre bliver lukket,' skriver Twitter i en meddelelse til NBC News.

Tirsdag meldte skuespiller Jameela Jamil ud, at hun ville forlade Twitter, fordi Musk nu ejer det.

'Jeg frygter, at den kamp om ytringsfrihed bliver det, der hjælper denne helvedes-platform med at nå sit sidste stadie med totalt lovløs had, fordomsfuldhed og misogyni. Held og lykke,' skrev Jamil.

Over for Ekstra Bladet har en dansk ekspert kaldt det for 'et demokratisk problem'. Det kan du læse mere om her.

Elon Musk købte mandag Twitter for 44 milliarder dollars, der svarer til mere end 300 milliarder danske kroner.