Massive rygter: Nu bekræfter de endelig

For et par dage siden kunne TMZ og en række andre amerikanske medier på baggrund af anonyme kilder afsløre, at stjerneparret Rihanna og A$AP Rocky er blevet forældre til deres anden søn.

Parret har dog ikke selv bekræftet de glædelige nyheder - før nu.

TMZ har nemlig fanget A$AP Rocky til en kort snak, og her bekræfter han, at der rigtig nok er kommet en lille ny på stjerneparrets matrikel.

- Tillykke med babyen, Rocky, lyder det fra TMZ's reporter henvendt til rapperen.

- Tak, lyder det fra A$AP Rocky.

- Har I et navn til ham endnu?, spørger reporteren.

- Det kommer snart, lyder det kryptisk fra rapperen, der dog altså ikke lægger skjul på, at han nu kan kalde sig far til to.

Her ses Rihanna, da hun var gravid med parrets første søn. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

35-årige Rihanna formåede at holde sin graviditet hemmelig, indtil hun optrådte ved Super Bowl i 2023 under det legendariske half-time show. Her tog hun fans med storm, da hun stolt viste sin voksende babybule frem.

Siden kom det frem, at det var endnu en søn, der var på vej til parret.

Det er legendarisk

Rihanna har tidligere ikke lagt skjul på, at hun i den grad nyder tilværelsen som mor.

- Oh my god. Det er legendarisk. Det er alt. Du kan virkelig ikke huske, hvordan livet var før, det er det vildeste nogensinde. Du prøver at huske dit liv før, og der er billeder af det - men følelsen, ønskerne, tingene du nyder, alt det - du definerer dig ikke ud fra det, fordi du ikke mentalt tillader dig at gå så langt. Fordi det ikke længere betyder noget, har hun tidligere sagt i et interview med Vogue, hvor hun ad flere omgange har prydet forsiden.

Rihanna og Rocky bød i 2022 velkommen til deres førstefødte søn, der har fået navnet RZA, opkaldt efter et medlem af hiphop-gruppen Wu Tang Clan.

Rihanna og A$AP Rocky har været et par siden 2021, men har kendt hinanden i mange år forinden, hvor de var gode venner.