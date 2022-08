Massivt stormvejr: Nu undskylder hun

Man skal være varsom med, hvad man skriver på de sociale medier.

Det måtte sangskriver Diane Warren, der står bag adskillige hits heriblandt 'If I Could Turn Back Time' med Cher og 'I Don't Want to Miss a Thing' med Aerosmith, i den grad sande, efter hun tirsdag lagde sig ud med Beyoncés fans på Twitter.

I et opslag på det sociale medie sætter Diane Warren spørgsmålstegn ved, om der virkelig kan være 24 sangskrivere på en sang, og det har fans af Beyoncé tolket som en henvisning til nummeret 'Alien Superstar' på det netop udkomne album 'Renaissance'.

Det har ifølge The Hollywood Reporter fået vrede fans til tasterne, hvor de minder Warren om, at der altså er noget inden for musikken, der kaldes samples.

På nummeret 'Alien Superstar' er mere end 20 sangskrivere krediteret. Foto: Sony Music

Undskylder

Og efter en storm af vrede kommentarer har den 65-årige sangskriver igen været ved tasterne for at undskylde.

'Okay, det var bestemt ikke for at være respektløs over for Beyoncé, som jeg har arbejdet sammen med og beundrer. Jeg undskylder for misforståelsen', skriver Warren.

Warren og Beyoncé samarbejdede om nummeret 'I Was Here', der udkom i 2011.

Beyoncé har ikke selv kommenteret Diane Warrens tweets.

Tidligere har Beyoncé dog selv været genstand for massiv kritik på grund af sangen 'Heated', der også optræder på albummet. I sangen optræder ordene 'spazzin' og 'spaz', der kan betyde at 'spasse ud' og 'spasser' - ord som er afledt af ordet 'spastiker'.

Efter kritikken har Beyoncé besluttet at genindspille nummeret på en ny sangtekst.