Forsangeren fra 90'er bandet Faithless, 'Maxi Jazz', er død i en alder af 65 år.

Det bekræfter bandet på Facebook.

'Vi er knuste over at høre, at 'Maxi Jazz' døde i nat. Han var en mand, der ændrede vores liv på så mange måder. Hav gav vores musik mening og et budskab,' skriver de.

'Maxi Jazz', med det borgerlige navn Maxwell Fraser, blev født i Storbritannien 15. juni 1957.

Sangeren døde 'på fredfyldt vis, mens han sov', oplyser Sister Bliss, der også var en del af bandet, i et opslag på Twitter. Det skriver BBC.

Globalt hit

Faithless' første album, 'Reverence', blev udgivet i 1996 og solgte en million eksemplarer. Albummet gik platin eller guld over det meste af Europa, men det var først det andet album, Sunday 8PM, fra 1998, der cementerede deres stjernestatus.

Det skete med nummeret 'God Is A DJ', der blev et hit verden over.

I opslaget på Facebook hylder bandet Maxwell Frasers elskelige person.

'Han var også et elskværdigt menneske med tid til alle og visdom, der var både dybtgående og tilgængelig. De har været en ære og - selvfølgelig - en fornøjelse at arbejde med ham,' skriver de.