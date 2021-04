'Mean Girls'-stjerne: Blev afvist på grund af seksualitet

Jonathan Bennett, der spiller Aaron i teenage filmen 'Mean Girls', har fortalt, at han og hans forlovede før er blevet afvist på grund af deres seksualitet

I 00'erne charmerede Jonathan Bennett som drømmefyren Aaron i 'Mean Girls. I dag er han forlovet med underholdningsreporter Jaymes Vaughn og ser frem til snart at skulle giftes.

Bryllupsplanlægningen er dog ikke gået helt efter planen, fortæller parret om i et interview med The Knot.

- I flere år planlagde vi at blive gift ved Palace Resorts i Mexico. Da vi så blev forlovede sagde ejeren at han ikke kunne gifte os, fordi vi begge er mænd, og det går mod hans moraler, fortæller Jonathan Bennett.

- Det var et kæmpe slag lige i maven. I det øjeblik besluttede vi, at vores bryllup var større end os. Det er vores bryllup, men det handler ikke kun om os. Det handler om hele LGBTQ+-fællesskabet, uddyber han.

Det er derfor også meget vigtigt for parret at hele deres bryllup har meget stor fokus på, at LGBTQ+-personer han føle sig trygge, og føle de er en del af det. Det lykkedes heldigvis de to mænd at finde et andet sted i Mexico, hvor de har mulighed for at holde deres bryllup.

I interviewet fortæller de også om, at de har lagt mange af de normale traditioner ved et bryllup til siden. Blandt andet har de valgt, at de skal se hinanden på dagen inden brylluppet.

- Han er min bedste ven. Hvis jeg ikke ser ham før bryllupet, hvem skal jeg så snakke med? Det kan godt være, vi er forlovede, men før det er vi bedstevenner, siger Jonathan Bennett om beslutningen.