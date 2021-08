Medie: Britney Spears' far trækker sig som værge

Britney Spears' far har valgt at trække sig som hendes værge, skriver mediet TMZ på baggrund af retsdokumenter

Britney Spears er endelig fri.

Siden 2008 har hendes far, Jamie Spears, været hendes værge, hvilket vil sige, at han har styret langt størstedelen af popstjernens liv. Hun har i mange år kæmpet fra at få sin far ud af den rolle, og nu har han valgt at trække sig.

Det skriver TMZ.

Mediet beretter, at de har fået indsigt i dokumenter retten, som viser, at Jamie Spears har indgivet en erklæring om, at han ønsker at trække sig fra værgemålet.

Ikke enig

I dokumenterne skriver Jamie Spears' advokat, at han ønsker en ordentlig overgang, hvor han trækker sig ud af værgemålet. De mener dog fortsat ikke, der er nogen retslig baggrund for at fjerne ham som værge.

'Der er faktisk ingen egentlig årsag til at suspendere eller fjerne hr. Spears som værge for hendes ejendom, og det er meget diskutabelt, om et værgeskifte på dette tidspunkt vil være til fru Spears' fordel.'

'Alligevel, selvom hr. Spears er et mål for uretfærdige angreb, mener han ikke, at en offentlig kamp med sin datter over hans fortsatte arbejde som hendes værge, vil være i hendes bedste interesse. Så selvom han er imod denne uretmæssige retssag for at få ham fjernet, har hr. Spears tænkt sig at samarbejde med retten og sin datters advokat om at forberede en rolig overgang til en ny værge', lyder det ifølge TMZ i dokumentet.

- Ikke overraskede

Mediet har været i kontakt med Britney Spears' egen advokat, Mathew Rosengart, som fortæller, at han ikke er overrasket over den nye udvikling.

- Vi er tilfredse, men ikke nødvendigvis overraskede over, at hr. Spears og hans advokat endelig har indset, at han skal fjernes. Vi er skuffede, til gengæld, over deres vedvarende, skamfulde og forkastelige angreb på fru Spears og andre, siger han.

Undersøger fortsat

Det lyder dog ikke, som om sagen er helt slut her, hvis man spørger advokaten.

- Vi glæder os til at fortsætte vores dybdeborende undersøgelse af hr. Spears og andres handlinger i løbet af de seneste 13 år, hvor han har høstet millioner af dollars fra hendes ejendom, og jeg glæder mig til hr. Spears forklaring foran retten i den nærmeste fremtid.

- I mellemtiden kan han - i stedet for at lave falske anklager mod sin egen datter - træde tilbage øjeblikkeligt, lyder det fra advokaten.