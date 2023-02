Medie: Dropper central tiltale mod Baldwin

Alec Baldwin skød sidste år to personer med en rekvisit-pistol på et filmset. Den ene person, Halyna Hutchins, døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede episoden. Nu har politiet udgivet hidtil usete optagelser af Baldwin og flere andre på settet kort tid efter den tragiske hændelse

TMZ skriver, at en vigtig tiltale mod Alec Baldwin er droppet. Det betyder, at skuespilleren kan få en kortere fængselsstraf, hvis han ender med at blive dømt

Nu er der nyt i sagen om skuespiller Alec Baldwin, der er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med en filmfotografs død under optagelse af filmen 'Rust' i oktober 2021.

For ifølge TMZ er en væsentlig del af tiltalen nu blevet droppet. En forstærkende faktor i tiltalen gik nemlig på, at Alec Baldwin skulle have brugt et våben til at begå forbrydelsen, hvor fotografen Halyna Hutchins endte med at miste livet. En såkaldt 'gun enhancement'.

Men ifølge mediet var loven på drabstidspunkt udformet således, at den tiltalte skulle have haft skræmt eller truet en person, før en 'gun enhancement' kunne gøre sig gældende som en forstærkende faktor. Hvilket altså ikke var tilfældet i Alec Balwins sag.

Derfor mener skuespillerens advokat ikke, at den forstærkende faktor kan gøre sig gældende i tiltalen mod Baldwin, hvilket anklagemyndigheden ved Santa Fe County altså er enig i.

Alec Baldwin kan nu få en kortere fængselsstraf, hvis han bliver dømt. Foto: David Dee Delgado/Ritzau Scanpix

Kortere fængselsstraf

Det betyder altså, at Alec Baldwin kan få en kortere fængselsstraf, hvis han ender med at blive dømt.

Den 64-årige amerikanske skuespiller kan nu få op til 18 måneders fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i uagtsomt manddrab.

Hvis den centrale del af tiltalen mod Baldwin ikke var frafaldet, kunne skuespilleren ende med at få minimum fem års fængsel, hvis han blev dømt.

I sagen har Alec Baldwin hele tiden nægtet sig skyldig og forklaret, at han ikke trykkede på aftrækkeren på den rekvisitrevolver, der affyrede det dræbende skud.

Også våbenspecialist på filmen Hannah Gutierrez Reed, der overrakte pistolen til Alec Baldwin, er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Den del af tiltalen, som er frafaldet mod Baldwin, er ligeledes blevet droppet mod Hannah Gutierrez Reed, skriver TMZ.