Medie: Elon Musk anklaget for seksuelle krænkelser

En tidligere ansat på Elon Musks privatfly har ifølge dokumenter anklaget mangemilliardæren for at have krænket hende. I 2018 indgik de et forlig på mere end 1,75 mio. kroner

Anklager om seksuelle krænkelser har ramt verdens rigeste mand, Elon Musk.

Det sker, efter mediet Insider Business har fået indsigt i dokumenter og udtalelser, der drejer sig om en hændelse, der fandt sted på Musks privatfly tilbage i 2016.

'Erotisk massage'

En stewardesse, der også er uddannet massør, havde ifølge Insiders oplysninger givet Elon Musk en massage, da han blottede sit lem og rørte ved hende.

Desuden skulle han have tilbudt at købe en hest til stewardessen i bytte for en 'erotisk massage'.

Anklagerne kommer ikke direkte fra stewardessens mund, men derimod fra en ven, som i en erklæring har beskrevet, hvad hendes veninde, stewardessen, havde fortalt hende kort efter hændelsen. Hun har også medvirket i interviews med Insider.

Ifølge kilden oplevede stewardessen at få færre vagter på privatflyet, efter hun havde afvist tilnærmelserne.

I 2018 resulterede det i, at hun hyrede en advokat, som hjalp hende med at indsende en klage til SpaceX, som er den rumfartsvirksomhed, Musk har stiftet.

Klagen beskrev i detaljer episoden, og det var også i denne forbindelse, venindens erklæring blev udarbejdet på opfordring fra advokaten.

Fik millionbeløb

Anklagerne resulterede aldrig i en officiel sag, men blev derimod drøftet på et møde, hvor en mægler agerede bindeled mellem SpaceX og stewardessen.

I november 2018 indgik Elon Musk, SpaceX og stewardessen en fratrædelsesaftale, hvor stewardessen fik 250.000 dollars, svarende til mere end 1,75 millioner danske kroner.

Til gengæld gik hun med til ikke at sagsøge Musk på baggrund af anklagerne, og hun skrev under på, at hun ikke må diskutere fratrædelsesordningen eller dele informationer om Elon Musks forretninger.

I forbindelse med artiklen har Insider efterspurgt en kommentar fra Elon Musk, som ikke ønsker at kommentere påstandene.

Dog kalder han det i et skriftligt svar en 'politisk motiveret smædekampagne'.