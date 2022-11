Medie: Kanye chokerer igen

Den kontroversielle rapper Ye, der tidligere var kendt under navnet Kanye West, siger, at det er hans plan at stille op som kandidat ved præsidentvalget i USA i 2024.

Det rapporterer BBC.

Han har bedt den tidligere republikanske præsident Donald Trump om at blive hans vicepræsidentkandidat.

45-årige Kanye West forsøgte sig i 2020 som præsidentkandidat. Det floppede fælt. Han nåede kun at få 70.000 stemmer.

Han blev dengang som nu berygtet for sine ekstremistiske og antisemitiske holdninger.

Skabte furore

Han har nu sendt en video på gaden, efter han er blevet spottet på Trumps resort i Florida, Mar-A-Largo, i selskab med en berygtet hvid nationalist, Nick Fuentes, ifølge BBC.

Her siger Ye, at Trump blev ret overrumplet. Trump har selv for nylig som den første republikaner meddelt, at han stiller op som kandidat ved præsidentvalget i 2024.

- Trump begyndte helt enkelt at skrige efter mig fra bordet, hvor han sad. Og han fortalte mig, at jeg ville tabe, fortæller han.

Ye skabte furore, da han i sidste måned mødte op ved et stort modeshow i Paris iført en T-shirt med teksten 'White Lives Matter'. Et slogan, som hvide ekstremister har brugt som svar på sortes 'Black Lives Matter'. Det sidste handlede om politivold mod sorte i USA.

Efterfølgende har Ye beskyldt kritikerne for at være en del af en jødisk sammensværgelse.