Medie: Kim Kardashian har søgt om at blive skilt fra Kanye West

Et af USA's mest profilerede kendispar, realitystjernen Kim Kardashian og rapperen Kanye West, skal skilles.

Det oplyser en unavngiven talsperson fra en domstol i Los Angeles.

Talspersonen, der repræsenterer Kim Kardashian, bekræfter, at den 40-årige realitystjerne officielt har indgivet en skilsmissebegæring.

Underholdningsmediet TMZ citerer unavngivne kilder for, at de to trods skilsmissen angiveligt er på god fod. De skal også været blevet enige om delt forældremyndighed over deres fire børn.

TMZ har traditionelt gode kilder i underholdningsindustrien.

Kim Kardashian og Kanye West blev gift i maj 2014 og blev dermed straks et af de mest fremtrædende kendispar i USA.

Kim Kardashian er især blevet kendt gennem tv-serien 'Keeping Up with the Kardashians', der har kørt gennem adskillige sæsoner. Her følger man hende og hendes familie tæt gennem op- og nedture.

Kanye West er prisbelønnet musiker, men har de seneste år også markeret sig gennem opsigtsvækkende, politiske indslag.

Han har blandt andet ført kampagne for at blive USA's næste præsident.

West har selv offentligt fortalt, at han er bipolar.