Medie: Nu er det slut

Nu er det slut.

Ye, som tidligere var kendt som Kanye West, og kæresten Chaney Jones går hver til sit efter blot fire måneder som kærester.

Det skriver TMZ.

Mediet kommer med afsløringen på baggrund af anonyme kilder tæt på det nu tidligere par. Ifølge kilderne sluttede Ye, 44, og Chaney Jones, 22, forholdet efter en længere tur til Japan.

TMZ beretter ikke, hvem der valgte at tage det første skridt og afslutte forholdet.

Ye og Chaney Jones begyndte at date i februar, og der gik ikke længe, før der begyndte at dukke billeder op af dem sammen.

Efter noget tid valgte de ikke at skjule deres forhold og stå frem som par.

Fjernet fra Instagram

Mediet Page Six skrev allerede tirsdag eftermiddag, at Chaney Jones havde fjernet Ye fra sin Instagram-profil. Derudover har den 24-årige influencer fjernet Ye fra samtlige billeder på sin profil.

Mediet skriver, at der nu går rygter om, at den verdensberømte sanger nu dater modellen Monica Corgan, som han for nyligt tog med under armen for at se filmen 'Top Gun: Maverick'.

Hverken Ye eller Chaney Jones har i skrivende stund bekræftet, at deres forhold nu er fortid.